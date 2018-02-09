FETÖ’nün derken yapılanmasına ceza yağdı

4’Ü TUTUKLU 28 SANIK

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu kadın sanıklar A.D., G.Ö., L.K., S.H., ile tutuksuz kadın sanıklar G.Y., H.K., H.B., F.D., F.E.S., F.S., H.N., E.B.Y., E.Ö., F.M.B., G.G., G.Y., S.Ü. Y.Ç. S.S.Y., Y.B. ve Z.B. ile erkek tutuksuz sanıklar A.Ö. ve E.K. ile avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Erkek tutuksuz sanıklar A.Ö. ve E.K.’nin dosyalarının bu dosya ile birleştiği, bu nedenle sanık sayısının 28’e çıktığı öğrenildi.

Davada, etkin pişmanlıkta bulunan 3 tutuksuz sanık bulunurken, diğer sanıklar ise üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, terör örgütü üyesi olmadıklarını söylediler.

Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında 2 erkek sanığın beraatına, bir kısım sanıkların ise ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

MAHKEME SANIKLARA CEZA YAĞDIRDI

Savcının mütalaasına karşı tutuklu sanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık S.H.’ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, tutuklu sanıklar G.Ö.,L.K. ve A.D.’ye aynı suçtan ayrı ayrı 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek yurt dışı yasağı ile 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Tutuksuz sanıklardan Y.B.’ye ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7.5 yıl hapis, F.E.T., G.T., H.B., S.S.Y., H.T., H.B., S.Ü., G.G., F.M.B., S.Y. ve G.Y.’ye aynı suçtan ayrı ayrı 6 yıl 10 ay 15 gün hapis, R.A., E.B.Y., H.N., F.S., E.Ö., Z.B. ile F.D.’ye 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası veren mahkeme, etkin pişmanlıkta bulunan sanıklar H.Ş.B. ve N.B.’ye ayrı ayrı 1 yıl 8 ay, Y.Ç.’ye ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis ile cezalandırdı. Sanıklar H.Ş.B., Y.Ç. ve N.B.’nin cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, erkek sanıklar A.Ö. ve E.K.’ye delil yetersizliğinden beraat kararı çıktı.