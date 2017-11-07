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FETÖ'nün dershane ve yurt görevlilerine eş zamanlı operasyon

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dershane müdürü ve öğretmenlere yönelik Gaziantep merkezli İstanbul, Ankara, Adana ve Muş illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda örgütün şifreli programı Bylock kullandığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı

FETÖnün dershane ve yurt görevlilerine eş zamanlı operasyon

07 Kasım 2017 11:23

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Gaziantep'te yürütülen mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Gaziantep'te kapatılan dershanelerde görevli dershane müdürü, öğretmenler ve kız öğrenci yurtları sorumlularının da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Gaziantep merkezli Ankara, İstanbul, Adana ve Muş illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şahısların, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme aracı Bylock programını kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemleri müteakip adli makamlara sevk edildi. 

Etiketler: dershane, fetö, operasyon, yurt

 

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