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FETÖ'nün dershane yapılanmasına 1,5 yıl ile 8 yıl arasında hapis cezası

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 2'si tutuklu 6 dershane çalışanı 1,5 yıl ile 8 yıl 1 ay 6 gün arasında hapis cezası çarptırıldı.

FETÖnün dershane yapılanmasına 1,5 yıl ile 8 yıl arasında hapis cezası

16 Şubat 2018 14:02

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Havza ilçesinde örgütün kapatılan Sakarya Dershanesinde görev yaptıkları öğrenilen aralarında öğretmen ve diğer çalışanlarında bulunduğu 6 kişinin yargılanmaları sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Meriye Öztürk duruşmada hazır bulunurken, diğer tutuklu sanık Ömer Yaman ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri 4 Nolu Ceza İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile görüntüle olarak katıldı. Tutuksuz diğer sanıklar ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme, tutuklu yargılana öğretmen Meriye Öztürk'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 6 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Diğer tutuklu yargılanan öğretmen Ömer Yaman ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıp tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuksuz olarak yargılanan sanıklardan Zehra Ünlü ve Mustafa Ayazoğlu 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılarak yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Nezgül Doğan ile Bayram Kale ise pişmanlık yasasından yararlanarak 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırılıp cezaları Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilip ertelendi.


Muhammer Ay

 

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