FETÖ'nün deşifre olmamak için kullandığı yöntem şaşkına çevirdi

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, 10'u tutuklu 57 sanık ile avukatlar hazır bulundu. Mütalaada, terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen sanıkların ankesörlü telefondan yaptıkları görüşmelerin yanı sıra farklı yöntemlerin de kullanıldığı aktarılarak, "Cep telefonuna kaydedilen numaraların son iki hanesinin 99'a tamamlanması yöntemi kullanılmıştır. Örneğin bir telefon numarasının son iki hanesi 50 ise numara telefona kaydedilirken 49 olarak yazılmış" ifadeleri kullanıldı.

Mahkemede yargılanan sanıklar, son savunmalarını yapmak üzere heyetten süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, davayı karara bağlamak üzere duruşmayı 27 Kasım'a erteledi.