Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan Hüseyin Gülen ve Büşra Gülen'in İzmir'de olduğu ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni olan iki şüpheliyle birlikte toplam 4 kişi, Karabağlar ilçesinde saklandıkları evde gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve örgütün şifreli mesajlaşma programı olan ByLock'u kullandıkları belirtilen 4 şüpheli, gece saatlerinde uçakla İzmir’den Erzurum'a getirildi. Palandöken Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Erzurum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan Erzurum'da, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki "dernekler abisi" olarak bilinen iş adamı, gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında aranan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan TUSKON'a bağlı Doğu Anadolu Sanayici İşadamları Dernekleri Federasyonu (DASIDEF) Genel Sekreteri Halim Gökçe'nin, Erzurum'un Oltu ilçesindeki bir evde gizlendiği bilgisini aldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Gökçe, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Bölgedeki FETÖ'ye bağlı dernekleri yönettiği ve bu nedenle örgütün "dernekler abisi" olarak bilindiği belirtilen Gökçe'nin, örgüte sempatiyi artırmak için iş adamları için yurt dışı gezileri düzenlediği öne sürüldü.

Şüphelinin, dernekten ayrılmak isteyen üyelere baskı uyguladığı ve terör örgütü adına "himmet" toplama işlerini de yürüttüğü iddia edildi.

Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya

