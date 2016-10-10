Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında görevlerinden ihraç edilen Doktor F.D. (50) ve B.E. (46), yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek üzere geldikleri Edirne’nin Keşan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen örgütün ‘doktor ablaları' F.D. ve B.E. ile onları yasa dışı yollardan Yunanistan’a götürmek üzere anlaştıkları öne sürülen M.B. (34) ve E.B. (42), tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Turgay Balcı

EDİRNE