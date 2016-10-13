Edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün 'Düzce emniyet imamı' olduğu öne sürülen ve Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı bulunan Şerif D.'nin (38), Ulu Cami Mahallesi'ndeki babasının evinde saklandığı istihbaratını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu eve operasyon düzenledi. Zanlı, tavan arasında saklanırken polisler tarafından yakalanırken, evin çevresinde yapılan aramada ise akıllı cep telefonu ile tablet bilgisayar ele geçirildi.

Zanlının polislerin eve operasyon düzenlediğini fark etmesinin ardından, telefon ve tablet bilgisayarı çatıdan bahçeye attığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli Şerif D., sorgulanmak üzere Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hüseyin Efe

KÜTAHYA