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FETÖ'nun 'Düzce emniyet imamı' Kütahya'da yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında örgütün 'Düzce emniyet imamı' olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gözaltına alındı.

FETÖnun Düzce emniyet imamı Kütahyada yakalandı

13 Ekim 2016 18:10

Edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün 'Düzce emniyet imamı' olduğu öne sürülen ve Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı bulunan Şerif D.'nin (38), Ulu Cami Mahallesi'ndeki babasının evinde saklandığı istihbaratını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu eve operasyon düzenledi. Zanlı, tavan arasında saklanırken polisler tarafından yakalanırken, evin çevresinde yapılan aramada ise akıllı cep telefonu ile tablet bilgisayar ele geçirildi.

Zanlının polislerin eve operasyon düzenlediğini fark etmesinin ardından, telefon ve tablet bilgisayarı çatıdan bahçeye attığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli Şerif D., sorgulanmak üzere Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Hüseyin Efe
KÜTAHYA 

Etiketler: Fethullahçı terör örgütü


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