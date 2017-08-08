FETÖ’nün Ege yapılanması operasyonunda 60 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yeni çıkarılan yakalama kararları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 8 zanlı daha gözaltına alındı. Operasyonda 25 Temmuz'dan itibaren gözaltına alınanların sayısı da 125'e yükseldi.

Zanlılardan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 74 şüpheli daha adliyeye sevk edildi, bir zanlı da Cumhuriyet Savcılığından serbest bırakıldı. 73 zanlıdan 32’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 41 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece operasyonda tutuklu sayısı 60'a yükseldi.

Öte yandan 3 zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, firari 12 zanlının yakalanma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.