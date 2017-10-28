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FETÖ'nün eğitim yapılanması davasında ara karar

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Milli Eğitim yapılanmasında 9'u tutuklu 13 sanığın yargılandığı davanın ara kararı verildi.

FETÖnün eğitim yapılanması davasında ara karar

28 Ekim 2017 00:21

Denizli Kongre ve Kültür Merkezi Salonundaki Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmenlik görevini yürüttüğü sırada ihraç edilen sanıklar ve avukatları ile sanık yakınları duruşmaya katıldı.

Sanıklar, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasını reddetti. Sanıklar ile avukatları tahliye talebinde bulunurken, mahkeme heyeti duruşmaya ilişkin ara verdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Şubat 2018 tarihine erteledi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik operasyon yapılmış, örgüte üye oldukları öne sürülen 13 sanık hakkında "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyeliği" suçundan dava açılmıştı. 

Medeni Topaloğlu

Etiketler: Denizli, duruşma, fetö, PDY, sanık

 

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