Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 29 Eylül günü Antalya merkez, Alanya, Manavgat, Demre, Serik, Gazipaşa ve Finike ilçelerinde FETÖ’ye ait İrfan, Toros ve Işık isimli şirketlerin eğitim kadroları içinde ve bazı kamu kuruluşlarında çalışıp örgüt içinde ’abi’ ve ’abla’ konumunda olan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlemişti. Farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15’i kadın 61 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda 1 dolarlar, Bank Asya’ya ait dekontlar, FETÖ’ye ait kitap ve dokümanlar ile flash bellek, hardisk, dijital materyaller ele geçirilmiş ve zanlıların örgütün gizli haberleşme programı “ByLock” kullandıkları tespit edilmişti. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 61 kişiden 7’si kadın 28’i tutuklanırken, 33’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.