FETÖ’nün el konulan kreşinden şehit ve gazi yakınları faydalanacak

15 Temmuz hain darbe kalkışması sonrası FETÖ törer örgütünden el konularak İnegöl Belediyesi’ne devredilen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nin arka kısmında kreş olarak düzenlenen ve 2017-2018 eğitim öğretim yılıyla birlikte hizmet vermeye başlayan kreşin resmi açılışı bugün yapıldı. Törene AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Alinur Aktaş, “İnegöl’ümüz mobilyasıyla, köftesiyle, kaplıcasıyla, tarımıyla, kültürel değerleriyle, turizmiyle ülkemizin zengin ilçelerinden bir tanesi. Tabii bu şehrin alt yapı ve üst yapısıyla ilgili türlü türlü faaliyetleri hayata geçirirken, büyükşehir yasasıyla beraber sadece şehir merkezinde değil 91 kırsal mahallemiz ve 4 tane de beldeden dönüşen mahallemizle birlikte şehrin her noktasında hissettiriyoruz. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 1’inci yılı sonunda buranın açılışını gerçekleştirmiştik. Önceki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, aynı zamanda Bursa Milletvekilimiz olan Mehmet Müezzinoğlu’na çok teşekkür ediyorum. O da gezdiğinde mekanı çok güzel işlediğimize bizatihi şahit olmuştu. Yaklaşık 1 milyon TL’lik bir masraf yaptık ve ön tarafta tabir yerindeyse günün 16-17 saatinde dolu dolu işleyen, 400 kişilik salonuyla ve diğer tüm müştemilatlarıyla özellikle bayanlar ağırlıklı olmak üzere yoğun bir şekilde kullanıyoruz” diye konuştu.

Aktaş, belediye kreşinin seçim beyannamesinde de yer alan bir proje olduğunu da belirterek, “Bizim taahhütlerimizde de yer alan belediye kreşimiz vardı. Bugün de belediye kreşinin açılışı için bir araya geldik. Eylül ayında okulların açılmasıyla beraber Beşinci Mevsim Kreşi hayata geçti. Bu yıl ilk olduğu için neyle karşılaşacağımızı bilemiyorduk. İnegöl’de kreşlerimiz var. Özel kreşlerimiz, okullarımız bünyesindeki kreşlerimiz Bizim maksadımız şehit ve gazi ailelerimizin birinci derece yakınları, yetim ve öksüz çocuklarımız ve ayrıca Umuteli ailelerimizin çocukları. Bu yıl 60 yavrumuzu burada ağırlamayı hedefledik, bu hedefi de geçtik. Yerimiz var. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha fazla öğrenciyi burada misafir etmiş olacağız. En iddialı kreşler kadar iddialı ve sıcacık bir yuvayı burada hayata geçirdik. İnşallah buradan yetişen yavrularımız bu ülkenin idarecileri, yöneticileri olacak” ifadelerinde bulundu.