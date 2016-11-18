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FETÖ’nün el konulan misafirhaneleri halkın hizmetinde

Denizli’nin Tavas ilçesinde devlet tarafından el konulan FETÖ'nün 19 adet misafirhanesi halka hizmet verecek.


18 Kasım 2016 09:11

Daha önce Balkıca Mahallesi Misafirhanesini yenileyen Tavas Belediyesi ekipleri, Sofular Mahallesi Misafirhanesinin yenileme çalışmalarını da tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Yine devlet tarafından el konulan 19 adet misafirhanenin boya, badana, temizlik ve eşyalarının yenilenmesi projesine de başlandı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bu misafirhaneler de halka hizmet verecek.

FETÖ/PDY’ye bağlı dershane ve yurtlardan el konulan ise malzemeler İlçe Kaymakamlığı ve Tavas Belediyesi işbirliği ile birlikte ihtiyaç sahibi kişilere sunuldu. 

Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlarda el konulan yurt ve dershaneler ile içlerinde bulunan tüm eşyalar gerçek sahiplerine, yani milletimize geri dönüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza malzemelerden veriyoruz. Dışarıdan gelen vatandaşlarımızın kalacak ve yatacak yerlerinin temini için mahallelerde bulunan 19 tane misafirhane yenileme ve bakım çalışmasını başlattık" dedi. 

Zekican Şenkaya


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