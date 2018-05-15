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FETÖ’nün elebaşı için yapılan malikane devlete geçecek

Bursa’da FETÖ’nün elebaşı Fethullah Gülen için yaptırıldığı ve örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı gerekçesiyle el konulma tedbiri uygulanan malikanenin, Türk Ceza Kanunu’nun 54. maddesine göre devlete geçmesi amacıyla müsadere davası açıldı.

FETÖnün elebaşı için yapılan malikane devlete geçecek

15 Mayıs 2018 12:54

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ/PDY ile ilgili açılan davada tutuksuz yargılanan iş adamı S.Ş.’ye ait otomotiv firmasının üzerine kayıtlı lüks malikanenin, örgütün üst düzey toplantıları için kullanıldığı bilgisine yer verildi.

İDDİANAME 

İddianamede, FETÖ/PDY ile ilgili açılan davada tutuksuz yargılanan iş adamı S.Ş. hakkında bilgisine başvurulan gizli tanığın, "Mudanya Devlet Hastanesinden Bademli’ye giderken Çınaraltı Evleri villalarının bitişiğinde, taş duvarlarla çevrili çok büyük bir malikane var, orada araba satan firmanın sahipleri yaşıyor. Bu şahısların FETÖ’cü olduğunu biliyorum, Fetullah Gülen’in de Türkiye’ye gelince bu malikanede kalacağına dair söylentiler var" dediği bildirildi. 

Silahlı terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında emniyet ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadeler ve yapılan işlemler sonrasında S.Ş.’ye ait villanın örgüt elebaşı Gülen için yaptırıldığı, villanın FETÖ toplantıları ve örgütsel faaliyetleri için kullanıldığına ilişkin tüm iddia, beyan ve ihbarlarla ilgili araştırmalar tamamlandı. 

İddianamede, "Soruşturma evrakı kapsamında ve terör örgütüne yönelik yürütülen diğer soruşturmalarda, firmaya ait Çağrışan Mahallesi’nde bulunan taşınmazın, FETÖ/PDY’nin örgütsel faaliyetlerinde kullanıldığı ve üst düzey örgüt toplantılarının yapıldığına dair yeterli şüphenin oluştuğu, şüpheli hakkında FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan yargılamanın devam ettiği anlaşılmıştır. Müsadere talebinin şüphelinin yargılandığı dosyayla birleştirilerek değerlendirilmesinin yapılarak belirtilen taşınmazın, müsaderesine karar verilmesi iddia ve talep olunur" denildi.  

 

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