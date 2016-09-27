Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan örgüt mensubu polislere abilik yaptıkları ve 17-25 Aralık sonrası FETÖ ile bağlantılarını sürdürdükleri iddia edilen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli doktor S.K. ile öğretmenler İ.P. ve O.B.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay