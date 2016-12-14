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FETÖ’nün Emniyet imamı tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan İl İmamı İ.K., Emniyet İmamı M.A. ve T.A ile M.E.’nin Emniyetteki sorguları tamamlanarak Muğla Adliyesi’ne sevk edildi.

FETÖnün Emniyet imamı tutuklandı

14 Aralık 2016 21:35

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün ‘Muğla il imamı’ olduğu belirtilen İ.K. ile emniyet imamı olduğu öğrenilen çevre mühendisi M.A, Yurt Müdürü M.E. ve Eğitmen T.A. adlı zanlılar gözaltına alındı.

Zanlıların Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan emniyet imamı M.A, yurt müdürü M.E. ve eğitmen T.A. tutuklandı. İl imamı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bekir Tosun 


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