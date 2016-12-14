Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün ‘Muğla il imamı’ olduğu belirtilen İ.K. ile emniyet imamı olduğu öğrenilen çevre mühendisi M.A, Yurt Müdürü M.E. ve Eğitmen T.A. adlı zanlılar gözaltına alındı.

Zanlıların Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan emniyet imamı M.A, yurt müdürü M.E. ve eğitmen T.A. tutuklandı. İl imamı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bekir Tosun