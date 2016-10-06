Erzurum'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında emniyet imamı olduğu ileri sürülen kuyumcu Ünal Şahin geçen 3 Haziran günü 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 5 kişi ile birlikte tutuklandı. Toplam 17 sanık hakkında 11 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemi ile 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen FETÖ/PDY davasının tutuklu sanıklarından 'emniyet imamı' olduğu iddia edilen Ünal Şahin tahliye edildi. Aynı gün duruşma savcısının itirazı üzere aynı mahkeme bu kez tutuklama kararı çıkardı.

Duruşma sonrası mahkeme savcısı verilen tahliye kararına itiraz etti. Tahliye kararı veren heyet, itiraz üzerine Ünal Şahin hakkında tutuklama kararı çıkardı. Bunun üzerine Ünal Şahin bugün Ankara'da emniyet görevlileri tarafından gözaltına alındı.