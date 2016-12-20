Diğer
Kategoriler

FETÖ'nün emniyet şeması ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’nün emniyet yapılanmasının şeması ortaya çıkarıldı.

FETÖnün emniyet şeması ortaya çıktı

20 Aralık 2016 16:04

15 Temmuz hain Darbe Girişimin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla özel 100 kişilik ekip kurularak, Fetullahçı Terör Örgütü’nün emniyet yapılanması ortaya çıkarılması için çalışma başlatılmıştı. Özel ekip tarafından yürütülen çalışma kapsamında örgütün sözde ‘Abi’ ve ‘İmam’ konumundaki örgüt yöneticileri belirlenerek bir şema oluşturuldu.

Fetullah Gülen'in Kainat İmamı olarak gösterildiği şemada, Türkiye İmamı Kozanlı Ömer olarak bilinen Osman Hilmi Özdil, Polis memurları Türkiye İmamı’nın ise Süleyman Uysal olduğu öğrenildi. Şemada Rütbeliler Türkiye İmamı olarak görev yapan kişinin kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenildi. Ayrıca şemada FETÖ’nün bölgelere ayrıldığı değerlendirilen çalışmada Polisler Marmara İmamı olarak ‘Mehmet’ kod adını kullanan Muhammet Alıç, altında bulunan Polisler Marmara Bölge Sekreteri olarak ‘Mesut’ kod adıyla Bülent Ecevit Bahadır’ın bulunuyor. Bülent Ecevit Bahadır’a bağlı olan kısımda ise evlilik imamı ‘Hasan’ kod adlı Hüseyin Sarı, Bilişim İmamı ‘Sinan’ kod adlı Salih Cömert ile Arayapıcı imam ‘Ali’ kod adlı Ahmet Şahsuvaroğlu’nun bulunduğu görülüyor.

Özel ekip tarafından yürütülen çalışma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 456 polis çıkartıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanırken, 550 polis hakkında yürütülen soruşturmaların ise devam ettiği öğrenildi. Öte yandan yürütülen çalışma kapsamında emniyet ağabeyliği yaptığı tespit edilen 166 kişiden 105’i tutuklanırken, 61’inin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. 

Tugay Saday


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç