Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından emniyet içerisinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Osmaniye, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bitlis, Bursa, Gaziantep, Hatay, Karaman, Kars, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kayseri, Manisa, Şanlıurfa, Tokat, Tunceli illerini kapsayan eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında emniyet müdürleri, komiserler ve polis memurların bulunduğu 30 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, çok sayıda emniyet mensubunun gözaltına alındığı öğrenildi.