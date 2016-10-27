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FETÖ'nün emniyet yapılanmasında 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında polis müdürünün de bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi.


27 Ekim 2016 12:31

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 8 gün önce Samsun ve Amasya'da 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İddiaya göre, FETÖ'nün Samsun bölge sorumlusunun sekreteri olan ve kapatılan Canik Başarı Üniversitesi'nde İngilizce öğretmeni olduğu öğrenilen İ.S. (38), örgütün emniyet yapılanmasında grup abisi olan ve açığa alınan 3. sınıf Emniyet Müdürü C.T. (44) ve örgütün emniyet grubu imamı olan öğretmen F.Ö. (39) Samsun'da, yine örgütün grup abisi olan ve 19 Mayıs ilçesinde doktor olduğu öğrenilen E.A. (40) ise Amasya'da yakalanarak gözaltına alındı. Amasya'da gözaltına alınan doktor E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, öğretmen İ.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 8 gündür sorgulanmaları devam eden 3 kişi ise bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildiler. 

Muammer Ay


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