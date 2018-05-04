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FETÖ’nün emniyetteki mahrem yapısına operasyon: 32 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara, İzmir ve Isparta illerinde toplam 45 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiş olup 32 şüpheli yakalanmıştır.

FETÖnün emniyetteki mahrem yapısına operasyon: 32 gözaltı

04 Mayıs 2018 09:20

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara merkezli 3 ilde 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 32'si gözaltına alındı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara, İzmir ve Isparta illerinde toplam 45 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiş olup 32 şüpheli yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.  

 

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