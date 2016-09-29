Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve tutuklanan zanlıların ifadeleri doğrultusunda, 'Ereğli ilçe imamı' olduğu belirlenen Übeydullah Arslan’ın Van'da olduğu tespit edildi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arslan’ın yakalanması için Van İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Arslan ile ilgili çalışma yürüten Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arslan’ın evini Van’dan taşımaya çalıştığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Arslan’ı evini taşırken kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Van Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Arslan, buradaki işlemlerinin ardından Konya’nın Ereğli ilçesine gönderildi.