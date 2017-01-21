Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » FETÖ'nün Erzurum kasası Milas'ta yakalandı

FETÖ'nün Erzurum kasası Milas'ta yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde FETÖ’nün Erzurum'da örgütün üst düzey yöneticisi ve mütevelli heyetinde görev alan ve mali işleri takip ettiği öne sürülen Yusuf Öksüz Ören’de yakalandı.

FETÖnün Erzurum kasası Milasta yakalandı

21 Ocak 2017 14:51

FETÖ/PDY'nin Erzurum'daki önemli isimlerinden Alaattin Öksüz’ün oğlu Yusuf Öksüz (61) Milas Ören’de yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek Yusuf Öksüz'ün Milas’ın Ören Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Öksüz'ün yerinin tespit edilmesi üzerine araştırma başlatan güvenlik güçleri, uzun süredir aranan Öksüz'ü yerleştiği Milas Ören’deki bir otelde kıskıvrak yakaladı.

Şüpheli Öksüz'ün terör örgütü FETÖ'nün Erzurum'da üst düzey yönetici ve mütevelli heyetinde yer aldığı, terör örgütünün mali işlerini takip ettiği öğrenildi. Öksüz'ün Muğla üzerinden Yunanistan adalarına kaçmak için hazırlık yaptığı ve Bylock kullandığı içinde firari olarak arandığı öğrenildi.
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Öksüz, işlemlerin ardından Erzurum'a sevk edilecek. 

Demet Leyne

Etiketler: milas, yakalanma


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!