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FETÖ’nün eski okulunda bulunan odalar Valiyi şaşırttı

Malatya’da kapatılarak Milli Eğitim Bakanlığına devredilen FETÖ’nün eski okulunda buluna odalar Malatya Valisi Mustafa Toprak’ı şaşırttı.


20 Eylül 2016 13:30

Malatya’da FETÖ'nün darbe girişimi sonrası çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlanan ve İstanbul’da hainler tarafından şehit edilen Zekeriya Bitmez’in isminin verildiği okulun üst katında bulunan büyük odalar, içindeki gizli bölmeler ve sadece o odalara çalışan asansörler Malatya Valisi Mustafa Toprak’ı şaşırttı.

Dün itibariyle yeni eğitim-öğretim yılına başlanan Şehit Zekeriya Bitmez İmam Hatip Ortaokulu’na Malatya Valisi Mustafa Toprak, Bitmez ailesi ile birlikte ziyarette bulundu. Aile ve gazeteciler ile birlikte okulu gezen Vali Toprak, daha sonra okulun en üst katına çıktı. Burada bazı odaların kapalı olduğunu gören Vali Toprak görevlilerden odaları açmalarını istedi. Görevlilerin kapıyı açmasıyla içeri giren Vali Toprak, FETÖ’nün gizli toplantı yaptığı tahmin edilen odaları görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Odalarda incelemelerde bulunan Vali Toprak, odaların FETÖ’nün gizli toplantılar yaptığı odalar olabileceğini aktararak, “Bu odalar Milli Eğitim kanunlarında belirtilmeyen ve bir eğitim kurumunda olmaması gereken yapılardır” dedi.

Barış Türel
 

Etiketler: fetö


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