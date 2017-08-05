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FETÖ’nün ’esnaf imamı’ sahte kimlikle yakalandı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan FETÖ’nün sözde ’Çanakkale esnaf imamı’ Murat Aşılı’yı (38) İzmir’de yakaladı.

FETÖnün esnaf imamı sahte kimlikle yakalandı

05 Ağustos 2017 19:15

Çanakkale’de FETÖ’nün ’esnaf imamı’yken Aralık 2015 tarihinde polis tarafından gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonları sırasında örgüt tarafından Çan ilçesinin imamı olarak görevlendirilen 38 yaşındaki Murat Aşılı hakkında, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girimi sonrasında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı sonrasında Murat Aşılı firar etti ve izini kaybettirdi. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri birlikte yaptığı çalışmayla izini sürdükleri Murat Aşılı’yı bu sabah 06.00’da İzmir’de sahte kimlikle yakaladı.

FETÖ’nün Çanakkale’de sözde esnaftan sorumlu imamı Murat Aşılı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çanakkale Adliyesi’ne sevk edildi. Aşılı’nın, 2015 yılına kadar Çanakkale’deki esnaflardan yüklü miktarda ’himmet parası’ topladığı öğrenildi.

Murat Yüksel 

Etiketler: esnaf, fetö, imam


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