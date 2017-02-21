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FETÖ'nün ev ağabeyine 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün evlerinde ağabeylik yaptığı ve örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖnün ev ağabeyine 6 yıl 3 ay hapis

21 Şubat 2017 16:02

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık S.Ş. ve avukatı hazır bulundu. Tutuklu sanık S.Ş., mahkemede, "FETÖ'nün evlerinde kaldım. İlk olarak bir ay 100 TL aidat verdim. Daha sonra beni de ev ağabeyi yaptılar. Bir daha aidat ödemedim. Ortaokul öğrencileri geliyordu. Günde 45 dakika FETÖ kitapları okunurdu. Biz Kur'an okurduk. Ancak kontrol edilmediği için bazen kitap okutmazdık. 150 TL aidat toplardım.

Evin ve binanın aidatlarını öderdik. Başka bir ev ağabeyi, telefonuma by lock yükledi" diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık S.Ş.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak sanık tahliye edildi. 

Şeref Kahraman

Etiketler: ev ağabeyi, fetö, hapis cezası


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