FETÖ'nün 'eyalet ablası'na ev hapsi verildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmalar sonucu FETÖ/PDY terör örgütü Samsun yapılanmasında, "İlkadım eyalet ablası" olarak tabir ettikleri örgüt yöneticisi seviyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve firarda olan Derya E. ve eşi firari FETÖ şüphelisi Erdal E., saklandıkları gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı. Erdal E.'nin sorgulaması devam ederken Derya E. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Örgütün haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen Derya E., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece bebeği olup emzirdiği için elektronik kelepçe katılmak şartı ile ev hapsi verilip serbest bırakılmasına karar verildi. Adliyeden polis aracına bindirilen Derya E., elektronik kelepçe takılmak üzere Samsun Adliyesi Denetimli Serbestlik Bürosuna götürüldü.

Muhammer Ay