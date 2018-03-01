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FETÖ'nün 'eyalet ablası'na ev hapsi verildi

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "eyalet ablası" olduğu ileri sürülen ve ByLock kullandığı tespit edilen kadın, bebeği olduğu için mahkemece ev hapsi cezası verilerek elektronik kelepçe takılmak şartı ile serbest bırakıldı.

FETÖnün eyalet ablasına ev hapsi verildi

01 Mart 2018 14:30

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmalar sonucu FETÖ/PDY terör örgütü Samsun yapılanmasında, "İlkadım eyalet ablası" olarak tabir ettikleri örgüt yöneticisi seviyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve firarda olan Derya E. ve eşi firari FETÖ şüphelisi Erdal E., saklandıkları gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı. Erdal E.'nin sorgulaması devam ederken Derya E. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Örgütün haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen Derya E., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece bebeği olup emzirdiği için elektronik kelepçe katılmak şartı ile ev hapsi verilip serbest bırakılmasına karar verildi. Adliyeden polis aracına bindirilen Derya E., elektronik kelepçe takılmak üzere Samsun Adliyesi Denetimli Serbestlik Bürosuna götürüldü.

Muhammer Ay

 

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