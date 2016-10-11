Tutuklu sanıklar 18 Ekim tarihinde hakim karşısına çıkacak. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyon kapsamında 15 Temmuz öncesinde Fethullahçı Silahlı Terör Örgütü üyelerine vurulan darbe sonucunda 10 kişi tutuklanmıştı.
Savcılık tarafından gönderilen 10 tutuklu sanığın iddianameleri Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Örgüt üyeleri, "resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, çıkar amaçlı örgüt kurmak," suçlamalarıyla 18 ekim Salı günü Kırşehir'de hakim karşısına çıkacak.
Enderhan Öz