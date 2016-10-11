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FETÖ’nün finansçıları 18 Ekim’de hakim karşısına çıkacak

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde gözaltına alınan ve FETÖ’ye finans sağladığı gerekçesi ile tutuklanan 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

FETÖnün finansçıları 18 Ekimde hakim karşısına çıkacak

11 Ekim 2016 14:18

Tutuklu sanıklar 18 Ekim tarihinde hakim karşısına çıkacak. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyon kapsamında 15 Temmuz öncesinde Fethullahçı Silahlı Terör Örgütü üyelerine vurulan darbe sonucunda 10 kişi tutuklanmıştı.

Savcılık tarafından gönderilen 10 tutuklu sanığın iddianameleri Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Örgüt üyeleri, "resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, çıkar amaçlı örgüt kurmak," suçlamalarıyla 18 ekim Salı günü Kırşehir'de hakim karşısına çıkacak. 

Enderhan Öz 

Etiketler: 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ’nün finansçıları, Kırşehir


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