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FETÖ’nün firari yöneticisi yakalandı

Fettullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet K. Eskişehir’de yakalandı.

FETÖnün firari yöneticisi yakalandı

16 Mart 2018 15:06

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün çekirdek kadrosunda olduğu ve örgüt elebaşı Gülen’in 1970 yılında yemin ettirerek bizzat görevlendirdiği öğrenilen Mehmet K. Eskişehir’de yakalandı. Mehmet K.’nin kurulum aşamasında bizzat görev aldığı, terör örgütünün kuruluşundan itibaren kadroda olduğu tespit edildi. Mehmet K. ile aynı dosyada ismi geçen Murat K. ise Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Bursa’da yakalanarak adliyeye çıkarıldı. 

Derya Evren

Etiketler: fetö, firari yönetici

 

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