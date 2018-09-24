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FETÖ'nün 'gaybubet' evinde yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün 'gaybubet' evinde yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
FETÖ'nün 'gaybubet' evinde yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gaybubet evinde yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada, FETÖ/PDY üyeliği veya yöneticiliği kapsamında firari durumda olan ve örgütün gaybubet evlerinde kaldıkları belirlenen şüphelilerin de olduğu gruba yönelik operasyon düzenlendi. İl merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İfadeleri alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 

Rıdvan Yeşilırmak
 

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