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FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan öğretmen adliyeye sevk edildi

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gaygubet evinde sahte kimlikle yakalanan öğretmen adliyeye sevk edildi.

FETÖnün gaybubet evinde yakalanan öğretmen adliyeye sevk edildi

26 Ocak 2018 16:40

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ'nün aranan mensuplarının gizlendiği ve kamuoyunca ‘gaybubet evleri’ olarak bilinen mekanlara yönelik önceki gece operasyon düzenledi. Operasyonda aynı evde saklanan örgütün Samsun emniyet yapılanmasının firari mahrem imamları olduğu ileri sürülen din kültürü öğretmeni Mustafa Ş. ile bilgisayar öğretmeni Coşfer Ö. ve Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ'den aranan yine öğretmen olan Halil B. gözaltına alındı. Halil B.'nin üzerinde kendi resmi bulunan sahte kimlik ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Mustafa Ş. ve Coşfer Ö.nün sorgulaması devam ederken işlemleri tamamlanan Halil B. sahte kimlik ve Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki yakalanma müzekkeresiyle ilgili bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 

Muhammer Ay

Etiketler: gaybubet evi, Samsun

 

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