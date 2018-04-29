Diğer
Kategoriler

FETÖ'nün gaybubet evine operasyon

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iki gaybubet evine yapılan operasyonda örgütün üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen 4 kişi gözaltına alındı.

FETÖnün gaybubet evine operasyon

29 Nisan 2018 11:11

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmalarda örgütün üst düzey yöneticilerinin Seyhan ilçesinde Döşeme, Çukurova ilçesinde ise Huzurevleri Mahallesi'nde gaybubet evlerinde kaldıkları belirlendi. Polis evlere gece şok bir baskın gerçekleştirdi. Baskında iki evde M.Ö., E.S., İ.M. ve E.Y. adlı örgütün üst düzey yöneticileri gözaltına alındı.
Zanlıların direkt terörist başı Fetullah Gülen'den talimat aldıkları öğrenildi.
Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.  

Fatih Keçe - Süleyman Cenk İdaye
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç