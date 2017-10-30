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FETÖ’nün 'gaybubet evleri' operasyonunda 27 tutuklama

Afyonkarahisar’da, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) “gaybubet evleri” yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden, 27’si tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FETÖnün gaybubet evleri operasyonunda 27 tutuklama

30 Ekim 2017 22:23

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kentte bir çok adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından baskın yapılmış, ve 33 kişi gözaltına alınmıştı. Örgütün “gaybubet evlerine” yönelik yapıldığı öne sürülen operasyonda aralarında ihraç olan hakim ve asker ile birlikte çeşitli eski kamu görevlilerinin de olduğu şahıslardan 27’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 6’sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Gökten Ceylan 

Etiketler: fetö, Gaybubet Evleri

 

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