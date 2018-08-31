FETÖ'nün gaybubet evlerinde yakalanan 4 kişi adliyede

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yürütülen FETÖ/PDY terör örgütünün gaybubet evlerine yönelik operasyonlarda tamamı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan Samsun'da örgütün izdivaç sorumlusu düzeyinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen Aysun K., İrfan K. ile Hava Ç.Ç., Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliğince aranan Fatih G., Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğince aranan Gökhan E. ve Zerrin A.E. isimli şahıslar saklanmakta oldukları gaybubet evlerinde yakalayarak gözaltına alındı.

Vezirköprü ilçesinde öğretmenken meslekten ihraç edilen Fatih G. ve ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yüksek lisans yaptığı öğrenilen tarih öğretmeni Zerrin A.E. 2 gün önce çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ancak, hamile olduğu öğrenilen Zerrin A.E., kendisini tutuklanmaya sevk eden savcının girişimleri sonucu bir gün cezaevinden kaldıktan sonra tahliye edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Aysun K,, Hava Ç.G., İrfan K. ve Gökhan E. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muhammer Ay

