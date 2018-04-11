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FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 11 gözaltı

Malatya’da FETÖ/PDY’nin gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Malatya ve Tunceli’nin emniyet mahrem imamlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖnün gaybubet evlerine operasyon: 11 gözaltı

11 Nisan 2018 14:31

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Malatya’daki Gaybubet evlerine yönelik operasyon düzenlendi.

10 Nisan’da gerçekleşen ve 75 polisin katıldığı operasyonda Malatya merkezinde 9 adreste eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplam 49 şahsın sorgulandığı belirtildi. Sorgulamalarda ülke genelinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yakalama müzekkeresi ile aranan aralarında Malatya ve Tunceli illerinin Emniyet Mahrem Sorumlularının da bulunduğu 9 firari şüpheli ile, örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen 2 şüpheli olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler ile birlikte 5 adet sahte kimlik belgesi, 5 bin 200 Dolar, 4 bin 960 Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği bildirildi.  

 

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