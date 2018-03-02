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FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik operasyonda 9 tutuklama

Gaziantep'te FETÖ/PDY’e yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖnün gaybubet evlerine yönelik operasyonda 9 tutuklama

02 Mart 2018 19:04

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında il genelinde FETÖ/PDY'nin gaybubet evi olarak bilinen örgüt mensuplarının saklandığı gizli evlere Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon yapılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 9'u sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınanlardan 2’si hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 1 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.  

 

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