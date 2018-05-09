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FETÖ'nun 'hijyen' evlerine operasyon: 23 gözaltı

Karabük’te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında hijyen evine baskın yapıldı.

FETÖnun hijyen evlerine operasyon: 23 gözaltı

09 Mayıs 2018 18:16

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında örgütçe "hijyen" evi olarak tabir edilen 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün üst düzey yöneticileri olduğu tespit edilen A.B., M.A., O.K.Ş., M.E.G., M.H., B.B., E.P., A.F.A., M.Ş., isimli 9 şahıs sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorguları yapılmak üzere Karabük Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonda ikametlerde kalan ve FETÖ/PDY ile iltisaklı bulunan 14 şahıs olmak üzere 23 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Yapılan operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi. 

Rıdvan Bostancı

 

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