Silifke Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Amirliği (KOM) ekiplerince FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, FETÖ'nün “himmet imamlarından” olduğu öne sürülen İlhan T’nin de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 4 kişiyi ise adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bıraktı. Tutuklananların arasında eski Atakent Belediye Başkanı Hasan Uslu, turizmci, iş adamları ve meclis üyesinin de bulunduğu bildirildi.

Silifke’de Fetullahçı Terör Örgütü ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen 1'i komiser olmak üzere toplam 23 polisin de görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Murat Şengi

