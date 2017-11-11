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FETÖ’nün Honaz yapılanmasında 5 tahliye kararı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Honaz ilçesindeki yapılanmaya yönelik soruşturması kapsamında açılan davada, 9'u tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, 5 kişinin tahliyesine karar verdi.

FETÖnün Honaz yapılanmasında 5 tahliye kararı

11 Kasım 2017 00:41

Denizli EGS Kültür ve Kongre Merkezindeki 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı. Mahkeme heyeti avukatlarının taleplerini ve sanıkları dinledi.
Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Bir süre duruşmaya ara veren mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 5'inin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verirken, duruşmayı 2 Şubat 2018'e erteledi.

FETÖ/PDY Honaz ilçe yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.  

Medeni Topaloğlu
 

 

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