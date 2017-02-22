Alınan bilgilere göre, Manisa'da 10 kişilik bir grubun ahırda saklandığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, aralarında FETÖ/PDY'nin sözde Muş eski il imamı Muharrem S.'nin de yer aldığı 10 kişi, saklandıkları ahırda gözaltına alındı.

YURT DIŞINA KAÇMAK İÇİN HAZIRLIK YAPIYORLARDI

Gözaltına alınan şahısların yapılan sorgularında, bir kısmının terör örgütü PKK ve bir kısmının da FETÖ/PDY'ye üye oldukları ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları öğrenildi.

Zanlıların Manisa Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Nejdet Armağan

