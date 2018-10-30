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FETÖ'nün İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen yapılanmasında 18 kişiye gözaltı kararı

FETÖ'nün İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen yapılanmasında 18 kişiye gözaltı kararı
FETÖ'nün İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen yapılanmasında 18 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü ile irtibat/iltisaklı olduğu tespit edilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen yapılanması bünyesinde yer alan bylock kullanıcısı oldukları belirlenen 18 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü ile irtibat/iltisaklı olduğu tespit edilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen yapılanması bünyesinde yer alan bylock kullanıcısı oldukları belirlenen 18 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli şahıslardan 3'ünün aktif çalışan, 2şüpheli şahsın emekli olduğu belirlenmekle 13 şüpheli şahsın daha evvel kamu kurumundan ihraç edildiği tespit edilmiştir.

Yapılan operasyonda 11 şüpheli şahıs ele geçirilmekle, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.Gözaltında bulunan şüphelilerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam olunmaktadır.

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