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FETÖ’nün ilk kumpas davasında beraat kararı çıktı

Van’da FETÖ terör örgütünün ilk kumpası olarak bilinen Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) eski rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın’ın yargılandığı davadan beraat kararı çıktı.

FETÖnün ilk kumpas davasında beraat kararı çıktı

06 Haziran 2018 17:55

Van Cumhuriyet Başsavcılığının beraat talebi mütalaasıyla dün Van 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık avukatları da hazır bulundu.

Dönemin Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya tarafından iddianamesi hazırlanan ve FETÖ terör örgütünün ilk kumpası olarak bilinen davanın karar duruşmasında sanık Prof. Dr. Yücel Aşkın hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçundan suçun yasal unsurları bulunmadığından beraatine, ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçundan YÖK tarafından soruşturma izni verilmediğinden kamu davasının düşürülmesine, ‘ihalenin konusu edimin ifasına fesat karıştırmak’ suçundan delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesine, ‘resmi belgeyi yok etmek ve sahtecilik yapmak’ suçundan beraatine, ‘kişisel verileri hukuka aykırı kaydetmek, ayrımcılık, görevi kötüye kullanma ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçlarından dolayı yine YÖK tarafından soruşturma izni verilmediğinden kamu davasının düşürülmesine karar verildi. 

Davanın görülen 17. celsesinde Prof. Dr. Yücel Aşkın ile birlikte tüm sanıklar hakkında üzerlerine atılı suçlardan mahkumiyetlerine dair yeterli delil bulunmadığından beraatlerine karar verildi.  

 

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