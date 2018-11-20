FETÖ'nün 'İnsan Kaynakları'na operasyon: 15 gözaltı

Örgütün, vatandaşların kimlik bilgilerini bir internet sitesi üzerinden oluşturdukları bilgi havuzu ile kodlayarak arşivledikleri ortaya çıktı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün insan kaynakları yapılanması hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon başlatıldı.FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen sözkonusu soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde 25 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonlarda 15 zanlı yakalandı.

Operasyonda vatandaşların şifreli şekilde kayıtları ortaya çıkarıldı

Örgütün insan kaynakları yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen dijital verilerde, çok sayıda vatandaşın kimlik bilgilerinin kodlanarak arşivlendiği, ele geçirilen hard disklerden yola çıkan polis, vatandaşlara ait nüfus kayıt bilgileri ile internet üzerinden havuz oluşturulduğunu, iş bulmak için başvuran kişilerin örgüt üyelerince tüm verilerin listesinin şifreli şekilde kaydedildiğini tespit etti.

İnsanlar, siyasi, dini ve kökenine göre ayrı ayrı kodlanarak arşivlenmiş



FETÖ'nün çeşitli internet sitelerinde iş başvurusu için giriş yapan vatandaşların nüfus kayıt bilgilerini arşivleyip, siyasi görüş ve meslek gruplarına göre konumlandırarak internet sitesi üzerinden havuza kaydedildiği, iş bulmak için başvuran kişilerin örgüte yakın kurum ve kuruluşlardaki kişilerin bilgilerini kayıt altına aldıkları tespit edildi. Söz konusu arşiv kayıtlarında vatandaşların siyasi, felsefi, dini görüşleri, kökenleri ve sağlık durumlarına ait bilgilerin bulunduğu, ayrıca kişilerin özel hayatlarına ve gizli kalması gereken kişisel bilgilerinden hareketle örgüt üyelerince numaralandırma ve puanlama yapılarak bu yöntemle örgüt içi eleman temin etmekte önemli bir veri tabanı oluşturulduğu ortaya çıkarıldı.Sabaha karşı İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda adreslerinde bulunamayan firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.Gözaltına alınan 15 FETÖ zanlısının, Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Sadık Kahraman

