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FETÖ'nün İTÜ yapılanmasına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'ün İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖnün İTÜ yapılanmasına operasyon

03 Şubat 2017 14:19

Operasyonda gözaltına alınan bir araştırma görevlisinin verdiği ifadede, örgütün sözde sivil imamlarının darbeden haberdar oldukları ve darbenin başarıya ulaşması için dua istendiği ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün İstanbul Teknik Üniversitesi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Bylock kullandığı belirlenen 31 şüpheli gözaltına alındı.

Bylock itirafı

Gözaltına alınanlar arasında bulunan A.T.Ü isimli bir araştırma görevlisi, örgüt üyeleriyle sık sık ev toplantılarına katıldığını belirterek, daha önceden meslekten ihraç edilen Orhan K. isimli bir öğretmen tarafından telefonuna Bylock programını yüklendiğini söylediği ortaya çıktı. Telefonuna yüklenen Bylock programını 4 ay kullandığını ifade eden A.T.Ü, 4 yıl boyunca katıldığı ev toplantılarında meslekten ihraç edilen polislerin aileleri için para toplandığını söylediği öğrenildi.

Darbe girişimi için dua istediler

A.T.Ü’nün verdiği ifadelerde, darbe girişiminden bir gün önce örgüt evinde katıldığı bir sohbete örgüt içerisinde sözde imam konumunda olan 3 kişinin katıldığını belirtti. A.T.Ü sohbete katılan 3 sözde imamın, "Pazartesi gününe kadar sancılı günler yaşanacak. Bu süreç içerisinde çok sıkıntı olacak. Bol bol dua edin. Diğer evlerdeki arkadaşlara da telkinde bulunun, onlarda dua etsinler" şeklinde konuşmalar yaptığını belirtti.

Örgüt imamları tabletlerle iletişim kuruyorlardı

Ayrıca A.T.Ü isimli araştırma görevlisi, darbe girişiminden bir gün önce sohbete katılan 3 sözde imamın telefon taşımadıklarını ve yanlarında getirdikleri tabletler üzerinden iletişim kurduklarını söyledi.
FETÖ içerisindeki evlilik yapılanmasına da değinen A.T.Ü.'nün, "Örgütün evlilik imamı İdris K. isimli bir kişi bana 30-40 kadar üniversite mezunu kadının fotoğrafını gösterip, beğendiğim birisi varsa evlendirebileceğini söyledi. Ancak ben o katalogdaki kadınları beğenmediğim için evlenmedim" dediği öğrenildi. 

Tugay Saday
 

Etiketler: fetö, İTÜ


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