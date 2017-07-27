FETÖ’nün kadın sorumlularına operasyon

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY bölge sorumluları, lise sorumlusu, KYK sorumlusu, imam hatip sorumlusu, talebe mensubu sorumlusu olan şahıslara yönelik Adıyaman, Malatya, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul, Adana, Konya, Isparta ve Tekirdağ'da, operasyon düzenlendi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda adreslerinde bulunan 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınarak Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirilen FETÖ bölge sorumlularından, İ.D., A.İ., S.D. A.U, lise sorumlusu E.A., KYK sorumlusu, B.E., imam hatip sorumlusu H.A., talebe mensubu kişilerden sorumlu D.S., tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 6 şahsın da yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir