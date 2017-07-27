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FETÖ’nün kadın sorumlularına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Adıyaman merkezli 10 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 şahıs adliyeye sevk edildi.

FETÖnün kadın sorumlularına operasyon

27 Temmuz 2017 14:59
FETÖ’nün kadın sorumlularına operasyon - Tıkla İzle

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY bölge sorumluları, lise sorumlusu, KYK sorumlusu, imam hatip sorumlusu, talebe mensubu sorumlusu olan şahıslara yönelik Adıyaman, Malatya, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul, Adana, Konya, Isparta ve Tekirdağ'da, operasyon düzenlendi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda adreslerinde bulunan 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınarak Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirilen FETÖ bölge sorumlularından, İ.D., A.İ., S.D. A.U, lise sorumlusu E.A., KYK sorumlusu, B.E., imam hatip sorumlusu H.A., talebe mensubu kişilerden sorumlu D.S., tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 6 şahsın da yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir

Etiketler: fetö, kadın sorumlular, operasyon


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