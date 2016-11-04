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FETÖ’nün kadın yapılanmasına 8 ilde operasyon

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli 8 ilde örgütün kadın yapılanmasına eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FETÖnün kadın yapılanmasına 8 ilde operasyon

04 Kasım 2016 21:19

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında FETÖ’nün Işık evleri olarak tabir edilen evlerde kaldığı, finans sağladığı, örgüte eleman kazandırdığı iddiasıyla örgütün kadın yapılanmasına Nevşehir merkezli, Yozgat, Sivas, İstanbul, Mersin, Kayseri, Erzurum, Aksaray, Manisa olmak üzere 8 ilde 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonların devam ettiği öğrenilirken gözaltı ve aramaların devam ettiği öğrenildi.  

Coşkun Sağlamdin


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