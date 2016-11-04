Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında FETÖ’nün Işık evleri olarak tabir edilen evlerde kaldığı, finans sağladığı, örgüte eleman kazandırdığı iddiasıyla örgütün kadın yapılanmasına Nevşehir merkezli, Yozgat, Sivas, İstanbul, Mersin, Kayseri, Erzurum, Aksaray, Manisa olmak üzere 8 ilde 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonların devam ettiği öğrenilirken gözaltı ve aramaların devam ettiği öğrenildi.

Coşkun Sağlamdin