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FETÖ’nün kadın yapılanmasına yönelik operasyon: 2 tutuklama

Karaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 6 kadından 2’si tutuklandı.

FETÖnün kadın yapılanmasına yönelik operasyon: 2 tutuklama

11 Ocak 2018 00:15

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "kadın yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 8 saat süren mahkemenin sonunda zanlılardan 2'si tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Ocak'ta Karaman ve Antalya’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheliden 6’sı gözaltına alınmıştı.

Adresinde bulunamayan 1 kişiyi ise yakalama çalışmalarının halen devam ettiği öğrenildi. 

Mehmet Dağlı
 

Etiketler: fetö

 

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