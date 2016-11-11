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FETÖ'nün 'kadınlar imamı' saklandığı kömürlükte yakalandı

Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ soruşturması kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Karabük'te ise 'kadınlar imamı' S.B., eve gelen polisleri görünce saklandığı kömürlükte yakalandı.

FETÖnün kadınlar imamı saklandığı kömürlükte yakalandı

11 Kasım 2016 11:42

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. Zonguldak merkezli başlatılan İstanbul, Ankara, Karabük ve Kocaeli illerinde dün sabah 07.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY terör örgütünün üst düzey yapılanmasına yönelik operasyonda Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde FETÖ'nün 'doktorlardan sorumlu imamı', 'kadınlardan sorumlu imamı', 'mühendislerden sorumlu imamı' ve 'mütevelli heyetinden' olmak üzere 5 şüpheli, İstanbul'da 4 şüpheli, Ankara'da 2 şüpheli, Kocaeli ve Karabük'te 1'er şüpheli olmak üzere toplamda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Öte yandan, Karabük'te yakalanan ve 'kadınlar imamı' olduğu öğrenilen S.B. ise polisleri görünce kömürlüğe saklanmış vaziyette yakalandı. S.B.'nin evinde yakalandığı, kardeşinin de FETÖ'den ihraç edilen memur olduğu öğrenildi. 

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir
ZONGULDAK 

Etiketler: kadınlar imamı


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