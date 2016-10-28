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FETÖ’nün Karacabey’deki kilit ismi yakalandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yapılan operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.


28 Ekim 2016 11:01

Karacabey’de polis tarafından 2 eve baskın yapılırken, Melahat V. ve Aysel Ç., "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alındı. Ayrıca Ankara’da yapılan operasyonda gözaltına alınan ve Karacabey’de dershane müdürlüğü yapan, aynı zamanda Karacabey’in kilit ismi olarak bilinen Yusuf Y. de Karacabey’e getirildi. Melahat V. ve Aysel Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan Yusuf Y. ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Karacabey’de 15 Temmuz’dan itibaren FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda FETÖ terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 91 kişi gözaltına alındı. Alınanların21’i tutuklanırken, 40’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 30 kişi hakkında ise işlemler halen devam ediyor. 

Yasin Keskin
BURSA

Etiketler: fetö, Karacabey


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