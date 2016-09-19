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FETÖ’nün kasası olduğu öne sürülen kişi yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından alınan bilgiye göre FETÖ soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan ve FETÖ’nün kasası olduğu öne sürülen O.Y. yakalandı.

FETÖnün kasası olduğu öne sürülen kişi yakalandı

19 Eylül 2016 07:23

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş’ta hakkında arama kararı çıkartılan O.Y.’nin yolcu otobüsü ile Ankara’ya gittiği bilgisi ile harekete geçildi. Kırşehir’in Mucur ilçesi girişinde yapılan aramada Kahramanmaraş’tan gelmekte olan yolcu otobüsü durduruldu. Saçını ve sakallarını keserek kendisini gizlemeye çalıştığı belirtilen O.Y. gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan O.Y. işlemlerinin ardından Kahramanmaraş’a gönderilecek.
Yapılan aramada O.Y.’nin üzerinden Türk lirası ve döviz ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı. O.Y.’nin Fetullahçı yapılanmanın Kahramanmaraş’ta kasası olduğu öne sürüldü.

Etiketler: fetö soruşturması


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