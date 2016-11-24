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FETÖ'nün 'kaymakam imamları' yakalandı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı FETÖ/PDY örgütünün mülkiye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 101. dönem il imamı ile 100. ve 102. dönem kaymakam ve kaymakam adaylarının imamı yakalandı.

FETÖnün kaymakam imamları yakalandı

24 Kasım 2016 17:00

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı FETÖ/PDY örgütünün mülkiye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 101'inci dönem değişik il ve ilçelerde görevli 40'dan fazla kaymakam hakkında FETÖ örgütüne üyelikten işlem yapıldığı bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturma kapsamında 8 kaymakamın tutuklandığı, 7 kaymakamın adli kontrol şartıyla, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan diğer kaymakamların ise ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldığı, 2 kaymakam hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

"Çok sayıda itiraf ve etkin pişmanlık beyanı alınmıştır"
Açıklamada, ayrıca FETÖ’nün 101'inci dönem kaymakamların il imamı ve aynı zamanda paralel örgütün haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Suat kod adlı T.A.'nın Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar’ın talimatıyla Ankara'da yakalandığı kaydedildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"101'inci dönem kaymakamlara ilişkin soruşturma büyük ölçüde tamamlanmıştır. Çok sayıda itiraf ve etkin pişmanlık beyanı alınmıştır. 100'üncü dönem kaymakamlar ve 102'nci dönem kaymakam adayları hakkında başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY örgütü ile irtibatı tespit edilen bir kısım kaymakam ve kaymakam adayları hakkında soruşturmamız devam etmektedir. 100'ncü ve 102'nci dönem kaymakam ve kaymakam adaylarının imamı Yunus kod adlı Y.A. isimli şüpheli yakalanmış, halen Tokat İl Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunmaktadır. Aynı soruşturma kapsamında Gaziosmanpaşa Üniversitesinde profesör olarak görev yapan, aynı zamanda Tokat kaymakamlarının imamı, Batı Karadeniz kaymakamlarının imamı İsmet kod adli İ.Ö. tespit edilmiş, haklarında yakalama ve gözaltı işlemi yapılmıştır. Bu kapsamda yürütülen soruşturmalarımız etkin ve hızlı bir şekilde devam etmektedir.” 

Nurhan İçmez
 

Etiketler: fetö, imam, kaymakam


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